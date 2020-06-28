Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 179 человек, выздоровели 310 человек, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 14 человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья в ВСУ болеют 179 человек, всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 669 человек.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая инфицирования COVID-19, 1129 из которых скончались, еще 18 934 человека выздоровели.