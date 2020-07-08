Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 161 человек, выздоровели 393, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВСУ болеет 161 человек, всего за время пандемии выздоровели 393 пациента, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 50 414 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1306 человек, выздоровели 23 119 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.