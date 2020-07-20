Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 140 человек, выздоровели уже 518, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.

«За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них один военнослужащий находится на лечении в Конотопской центральной районной больнице… Один военнослужащий (Волынская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро понедельника в ВС Украины болеют 140 человек, всего за время пандемии выздоровели 518 человек, летальных случаев — пять.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 59 493 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 498 человек, выздоровели 31 439 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.