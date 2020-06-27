Более 20 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 166 человек, выздоровели 302 человека, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 13 человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы в ВСУ болеют 166 человек, всего за время пандемии выздоровели 302 человека, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 576 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 42 065 случаев COVID-19, скончались 1110 человек, 18 701 пациент выздоровел.