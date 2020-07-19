Тринадцать новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в ВС Украины за минувшие сутки, сообщила в воскресенье пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Всего в Вооруженных силах Украины болеют 140 человек. За время пандемии выздоровели 516 человек, летальных случаев — 5.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — сообщило командование в Facebook.

Один из заболевших госпитализирован. Состояние пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

«На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — уточнили в пресс-службе.

По последним данным минздрава, в стране выявлены 58 842 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.