Закон о национальной безопасности Гонконга не направлен против «воображаемого врага» в виде продемократического лагеря, заявил на брифинге председатель рабочей комиссии по вопросам законодательства постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Чуньяо.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге, он вступил в силу в этот же день. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о специальном административном районе Гонконг. В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Закон вызвал недовольство оппозиционных и продемократических сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Китай неоднократно напрямую обвинял США в подстрекательстве к протестам и в антикитайской деятельности в Гонконге. Именно прошлогодние массовые протесты во многом стали триггером принятого закона.

«Цель этого закона не в том, чтобы рассматривать продемократический лагерь Гонконга в качестве «воображаемого врага». Закон направлен на противодействие очень узкой категории преступлений, направленных против государственной безопасности», — заявил на брифинге Шэнь Чуньяо.

Он подчеркнул, что население Гонконга очень разнообразно, так же как и политический ландшафт, различные политические партии, в том числе и люди с различными политическими взглядами, будут существовать в Гонконге, но при этом они не должны подрывать национальную безопасность страны.

«Как говорил товарищ Дэн Сяопин, оппозиция может говорить плохие вещи, критиковать Коммунистическую партию Китая, но вы не должны использовать это в качестве предлога для того, чтобы подрывать нашу национальную безопасность и использовать это в качестве предлога для того, чтобы превратить Гонконг в безопасную гавань для антикитайских сил», — заявил Шэнь Чуньяо.

Он добавил, что правительство Китая в полной мере реализует принцип «одна страна – две системы», что является проявлением толерантности.

«У нас социалистическая система и мы пониманием, что у капиталистической системы есть свои правила политики, но всегда есть та красная черта, базовый принцип, который не должен быть нарушен. Это применено в любом обществе», — заключил чиновник.