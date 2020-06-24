Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 145 человек, выздоровели 284, пять человек скончались, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВС Украины болеют 145 человек, всего за время пандемии выздоровели 284 человека, летальных случаев пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 407 человек.

По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.