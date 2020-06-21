Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 140 человек, выздоровели 263, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них четверо военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится четверо военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро воскресенья в ВСУ болеют 140 человек, всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 36560, умерли 1002 человек, 16 509 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф