Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, выздоровели 406, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Четыре военнослужащих и два сотрудника ВС Украины находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 154 человека, всего за время пандемии выздоровели 406 человек, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 565 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.