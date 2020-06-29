Еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в вооруженных силах Украины, всего болеют 180 человек, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 43 628, скончались 1147 человек.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 29 июня в вооруженных силах Украины болеют 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев — пять. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 569 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток — 40. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что этот случай зафиксирован в Киевской области. Военнослужащий находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.