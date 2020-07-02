Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 166 человек, выздоровели 342, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВСУ болеют 166 человек, всего за время пандемии выздоровели 342 пациента, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 529 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 45 887 случаев COVID-19, скончались 1185 человек, 20 053 пациента выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.