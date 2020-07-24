Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 147 человек, выздоровели уже 565 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВСУ болеют 147 человек, всего за время пандемии выздоровели 565 человек, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 411 человек.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 62 823 случя инфицирования COVID-19, скончались 1 571 человек, выздоровели 34 886 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.