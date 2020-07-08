Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи подверг сомнению достоверность информации о том, что якобы имевший место сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих.

"Я счел это весьма тревожным, но я просто не обнаружил там причинно-следственную связь… Развединформацию мне не подтвердили. Она не была достаточно подтверждена", — цитирует в среду его слова телеканал ABC.

По словам генерала, в этом случае информации было недостаточно даже для того, чтобы он отдал распоряжение провести ее углубленную проверку.

«Я думаю, они продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся», — добавил генерал.

Он отметил, что американские подразделения в Афганистане всегда были объектом нападений вооруженных формирований, хотя это и прекратилось после достижения договоренностей с радикальным движением «Талибан».

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью.

Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.