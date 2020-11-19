Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Она отметила, что 18 ноября в стране выявили на полторы тысячи инфицированных меньше, чем днем ранее.

«Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают», — сказала специалист в эфире телеканала «Россия 24».

В России новый рекорд по числу зараженных COVID

По ее словам, чтобы затормозить распространение инфекции, необходимо продолжать соблюдать введенные ограничения.

В России за весь период эпидемии выявлено более двух миллионов случая заражения коронавирусом, свыше 34 тысяч человек скончались, 1526646 пациентов выздоровели.