Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила Mpravda.com представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ сейчас находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений, исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны населения.

«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», — подчеркнула Вуйнович.

«Мир сейчас находится в новой и опасной фазе. Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы», — заявила представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.