Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил он.

За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч сулчаев заражения COVID-19.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что число жертв инфекции «выровнялось во всем мире», и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались.

В России зафиксировали более 694 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали 10 494 человека, более 463 тысяч человек выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.