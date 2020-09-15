Эксперты Всемирной организации здравоохранения накануне зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом в мире.

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Как сообщается на сайте ВОЗ, за последние сутки произошло 307 930 новых случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Умерли 5 537 человек. Большинство смертей произошло также в Индии, Соединенных Штатах и Бразилии.

Всего в мире число заражённых приближается к 30 миллионам человек. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.

Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте с более чем миллионом инфицированных. По числу умерших от COVID-19 страна занимает 12-ю строчку: с начала пандемии скончались 18,5 тыс. россиян с коронавирусом.

Власти ряда стран сообщают о второй волне коронавируса нового типа. По оценкам ВОЗ, темпы распространения пандемии в мире увеличились. Так, США и Бразилия фиксируют рекордные суточные приросты новых случаев заражения.

Как отмечал представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди осень, похолодание и сезонные ОРВИ.

Вспышку пневмонии COVID-19 зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Эксперты полагают, что ситуацию может исправить вакцинация. ВОЗ ожидает, что масштабная поставка вакцин от коронавируса сможет начаться к середине 2021 года.