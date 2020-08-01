Елизавета Исакова. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что пандемия COVID-19 продолжает являться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и отмечает, что она будет длиться еще долго, говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам заседания комитета.

«Комитет единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, и предложил генеральному директору ВОЗ рекомендации», — говорится в заявлении.

Комитет выразил «признательность ВОЗ и партнерам за их усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии, указав на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью». Комитет также призвал молодежь играть активную роль в предотвращении распространения заболевания.

Чрезвычайный комитет ВОЗ вновь соберется для оценки ситуации с пандемией COVID-19 через три месяца, по решению генерального директора ВОЗ.