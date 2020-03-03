Смертность от нового коронавируса составляет 3,4%, при этом смертность от сезонного гриппа обычно составляет менее 1%, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«По всему миру скончалось порядка 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% зараженных», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что новый коронавирус не является атипичной пневмонией, ближневосточным респираторным вирусом и даже гриппом.

«Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница», — отметил он.

По его словам, COVID-19 не распространяется так же эффективно, как и грипп. В случае гриппа особую опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. С новым коронавирусом ситуация иначе. Кроме того, только 1% заболевших COVID-19 не имеют симптомов заболевания, либо они проявляются у них в течение 2 дней. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.

«Эти различия означают, что мы не можем лечить COVID-19 таким же точно способом, как и грипп. Но существует много схожих вещей», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По оценкам ВОЗ, для противодействия распространению COVID-19 в мире ежемесячно понадобится 89 миллионов защитных масок, 76 миллионов пар перчаток и 1,6 миллиона пар очков.

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