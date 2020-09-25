У переболевших коронавирусом возникают осложнения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она также напомнила, что если соблюдать социальную дистанцию, то маску надевать необязательно, однако если вы идете в людное место, то маска «очень важна».

Спецпредставитель ВОЗ отметила, что также важно протирать поверхности.

Вуйнович выразила надежду, что России не будут повторно вводить карантин благодаря соблюдению мер профилактики среди населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 28 сентября в городе вводятся новые ограничения. В частности, он посоветовал людям старше 65 лет перейти на удаленную работу, это же касается и жителям Москвы с хроническими заболеваниями.

Градоначальник также подчеркнул важность ношения масок и перчаток.

В свою очередь, заммэра Алексей Немерюк рассказал, что власти пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19.