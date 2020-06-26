Елизавета Исакова. Количество зараженных COVID-19 в Сирии низкое, но есть опасность резкого роста новых случаев в ближайшее время, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор Всемирной организации здравоохранения в восточно-средиземноморском регионе Ричард Бреннан.

«В стране на данный момент насчитывается всего 248 случаев. Но мы не уверены в этом. В других странах региона количество случаев по началу росло медленно, а потом резко увеличивалось. Мы видели это в Ираке, Турции, Египте. И мы полностью ожидаем, что у нас будет подобная проблема в Сирии», — сказал он.

По его словам, в Сирии еще возможно предотвратить резкий рост случаев COVID-19, в том числе помогая властям в проведении тестов и отслеживании контактов заболевших.