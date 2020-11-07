Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России дальше, но на пандемию можно влиять, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель организации в России отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

«Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», прогнозируя ситуацию с коронавирусом в стране.

Она отметила, что вирус часто переносится внутри семей. Вуйнович также подчеркнула, что к любому симптому коронавируса нужно быть внимательным.

«При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний. — Прим. ред.), как и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства», — добавила она.

Представитель ВОЗ также высоко оценила наращивание тестирования населения в России.

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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.