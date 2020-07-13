Елизавета Исакова. Срок действия иммунитета к коронавирусу необходимо изучать тщательнее, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Ранее издание The Guardian опубликовало статью об исследованиях по выработке иммунитета у переболевших новым коронавирусом. Согласно данным King’s College, количество антител к COVID-19 значительно снижается в течение трех месяцев.

Как передавал телеканал ZDF, исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения. Снижение числа антител нашли после анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января лечились в мюнхенской клинике Швабинг.

"У нас нет пока полноценного ответа. Но мы ожидаем, что люди, которые заразились вирусом, вырабатывают некоторый уровень иммунного ответа. Но мы не знаем, насколько сильна эта защита и как она длится", — сказала Ван Керкхове.

Она отметила, что есть первоначальные исследования в трех европейских странах, которые изучают выработку антител со временем, с предположением, что они могут исчезнуть через пару месяцев. Ван Керкхове заявила, что ВОЗ нужно больше исследований этой темы.

Как добавила эксперт, опыт работы организации с ближневосточным респираторным синдромом и атипичной пневмонией показал, что антитела к этим заболеваниям оставались у людей больше года, однако иммунитет для других коронавирусов, которые циркулируют постоянно в человеческой среде, гораздо меньше.