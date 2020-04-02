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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Думаю, что нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа, — отметил он, комментируя тот факт, что в России выросли цены на имбирь на фоне распространения коронавируса. — Кто-то предпочитает имбирь, кто-то прибегает к помощи специального травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду [на скорейшее излечение] и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние».

В то же время Райан призвал не делать выводы о том, что это средство эффективно при лечении.

«По всему миру ведутся испытания лекарств, — подчеркнул специалист. — Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус. В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции».

Ранее российские компании X5 Retail Group и «Магнит» заявили, что отмечают рост спроса на имбирь на фоне распространения в России коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тыс. человек, зафиксировано более 45 тыс. летальных исходов. Как предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в ближайшие дни число скончавшихся от коронавируса достигнет 50 тысяч, а число заразившихся достигнет миллиона.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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