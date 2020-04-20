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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович утверждает, что уровень смертности от коронавируса в стране очень низкий, передает РИА «Новости».

При этом, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в России возросло, отметила Вуйнович.

Она добавила, что во многих регионах случаи COVID-19 носят спорадический характер, однако это также означает, что гораздо большая популяция подвержена риску заражения.

По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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