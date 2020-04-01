Есть имбирь и пить чай с лимоном для поддержания здоровья можно, но лечебный эффект этих продуктов против коронавируса не доказан. Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, трансляция которого велась в Twitter организации 1 апреля.

По словам Райана, все, что помогает людям чувствовать себя лучше во время лечения простуды или гриппа может положительно влиять на состояние здоровья.

«Но это не то же самое, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент нет терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 была бы подтверждена», — сказал он в ответ на вопрос, поможет ли имбирь защититься или вылечиться от этого вируса.

Ранее, 28 марта, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала, что имбирь содержит эфирные масла и спирты джинджеролы, благодаря чему является отличным антисептиком. Она отметила, что корень можно разжевывать, чтобы обеззаразить полость рта, но это только помощь иммунитету, а не полноценное лечение. Специалист развеяла бытующее мнение, что этот продукт является источником витаминов B, E и C.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 1 апреля, в 203 странах мира коронавирусом заразились более 924 тыс. человек, погибли не менее 46 тыс., а вылечились свыше 193 пациентов.