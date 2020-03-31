Действия российских властей против распространения коронавируса должны помочь избежать «европейского» сценария в РФ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что власти принимают масштабные меры, которые действительно могут затормозить динамику распространения COVID-19 и сократить в будущем число зараженных при достижении пика эпидемии. Однако развитие ситуации зависит не только от действий государства, но и от того, как граждане их соблюдают.

«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович также подчеркнула, что прогнозировать, как будет развиваться эпидемия, затруднительно, но если получится выявить каждый случай заражения и отследить, с кем контактировал человек, тогда сдержать распространение вируса будет возможно.

К 31 марта, по данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом более 750 тыс. человек, скончались 36 тыс. В России выявлено 2337 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ победить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2.