Представитель ВОЗ считает, что в стране есть опытные специалисты, которые могут определить необходимые меры.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировала ситуацию с коронавирусом в стране.

Так, она считает, чтоб необходимо принимать некоторые ограничения в определенном времени для снижения передачи вируса, чтобы «это не разрослось в бурю». Но если будет наблюдаться большое количество случаев, тогда карантин остается классической мерой вмешательства, утверждает специалист.

В ВОЗ, по словам Вуйнович, считают, что в России есть опытные эпидемиологи и другие специалисты, которые могу определить, какие меры необходимы для управления эпидемией.

«Число случаев в Москве снизилось со вчерашнего дня на 800 случаев. Если это будет продолжаться, это говорит о том, что вирусу путь закрыт, и это не приведет к взрывному переносу. Мы надеемся, что это правильный путь. Но обстановка может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и от поведения людей», — заявила Вуйнович.

Также представитель ВОЗ подчеркнула важность соблюдения мер безопасности для прекращения передачи вируса от человека к человеку. Специалист напомнила о том, что нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, избегать многолюдных мероприятий, а в местах, где невозможно держать дистанцию, надевать маску.

«Важно, чтобы масочный режим все соблюдали. Если маска на мне — я защитила вас. Если на вас нет маски — несмотря на маску, я имею больше шанса заболеть, чем вы, потому что глаза остаются незакрытыми. Если маска под носом, тогда два места открыты для входа вируса. Маску нужно правильно использовать. Ее не надо трогать, а руками не надо трогать лицо и глаза», — сказала представитель ВОЗ.

Кроме того, Вуйнович добавила, что необходимо обрабатывать руки санитайзером, в котором содержание спирта составляет не менее 70%. Закрытое пространство необходимо проветривать, потому что вирус может оставаться в воздухе, если в помещении плохая вентиляция и много людей.

Также Вуйнович подчеркнула, что, несмотря на то, что вакцинация является самым эффективным способом борьбы против инфекций, одной ее будет недостаточно.

«Мы очень рады, что в России есть столько институтов. Это вызывает надежду, что скоро будут доступны безопасные и эффективные вакцины, которые помогут нам бороться с пандемией. Но одной вакцины недостаточно. Еще какое-то время нужно соблюдать дистанцию, потому что невозможно сразу всех охватить вакциной», — отметила специалист.

По словам Вуйнович, очень важно, чтобы люди, у которых наблюдаются такие симптомы, как насморк, температура, головная боль, боль в мышцах, потеря обоняния, вовремя обращались к врачу, так как в таком случае велика вероятность инфицирования коронавирусом. Также, по ее словам, необходимо сделать тест и, если он положительный и клиническая картина указывает на COVID-19, предупредить все контакты и соблюдать самоизоляцию.