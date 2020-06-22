Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, отметив, что лекарство показало свою эффективность.

«Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного распределения дексаметазона по всему миру, с фокусом на те места, где он больше всего нужен», — сказал Гебрейесус.

По его словам, спрос на это лекарство уже превышает предложения после успешных испытаний средства в Великобритании.

«К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство», — добавил гендиректор ВОЗ.