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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вуйнович, низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена системной организацией здравоохранения.

«Там, где есть… возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия», — пояснила представитель ВОЗ.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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