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Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — отметила эксперт.

Кроме того, Вуйнович обратила внимание на нехватку медицинских масок.

«Нам нужно обеспечить масками абсолютно всех врачей», — заключила представитель ВОЗ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал всем носить маски, но уточнил, что на улице они не обязательно должны быть медицинскими:

«Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе, вируса».

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.

Всего в России выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением.

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