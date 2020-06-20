Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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Он напомнил, что вирус продолжает распространяться. Так, 18 июня ВОЗ получила информацию о более чем 150 000 новых случаев заражения. Такие сообщения приходят, как правило, из Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Южной Азии.

— Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики. Однако вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен, — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он призвал соблюдать крайнюю бдительность и продолжать борьбу с инфекцией, напомнив, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к благам цивилизации.

— Мир находится в новой и очень опасной фазе, — сказал глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса затронула более 8,5 миллиона человек по всему миру, более 454 тысяч человек умерли.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев предупредил, что коронавирус может мутировать. По его словам, учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.