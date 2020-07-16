Елизавета Исакова. Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго вызывает опасение у Всемирной организации здравоохранения, так как программам по борьбе с заболеванием не хватает финансирования, говорится в заявлении регионального офиса ВОЗ в странах Африки.

Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции уже 11-я по счету, была объявлена 1 июня. На данный момент в регионе зафиксировано 56 заражений, из которых 53 подтвержденных. Заболевание распространилось уже на девять районов. Тогда как во время девятой вспышки, которая прошла с мая по июнь 2018 года, было зарегистрировано всего 54 случая.

По словам регионального директора ВОЗ по Африке Матсушидо Моэти, ситуация осложняется тем, что противостоять распространению геморрагической лихорадки приходится в условиях пандемии COVID 19. Кроме того, случаи заболевания разбросаны по отдаленным районам, в том числе в тропических лесах, что увеличивает стоимость программ, которым уже не хватает финансирования.

По данным ВОЗ, на программу борьбы с Эболой в ДР Конго на данный момент удалось собрать 1,75 миллиона долларов. Этой суммы хватит всего на несколько недель.