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Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для «России 1».

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.

Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб.

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«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — отметила она.

По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.

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