Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан рассказал, что смертность от вызванной новым коронавирусом пневмонии в Ухане составляет около двух процентов. Об этом сообщает Zaobao.

Райан отметил, что это только начальная оценка. Так как данные о новых заразившихся и погибших постоянно обновляются, ученые могут представить только приблизительные оценки смертности.

Для сравнения, смертность от тяжелого острого респираторного синдрома (атипичная пневмония 2002-2003 годов) составляла около десяти процентов.

Райан подчеркнул, что пока вспышка заболевания все еще сосредоточена в Ухане и провинции Хубэй.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 170 человек, общее число заболевших в Китае превысило 7 700, а выздоровели уже 128 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Индии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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