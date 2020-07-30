Елизавета Исакова. Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также должны проявлять бдительность во время пандемии — носить маски и соблюдать дистанцию.

Посещение ночных клубов и переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности активно способствует распространению COVID-19, подтвердила слова гендиректора ВОЗ глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. И мы понимаем, что молодежь в летний период хочет вернуться к прежней жизни», — сказала она.

Молодежь не должна брать на себя риски, которые она не может адекватно оценить, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Те воспаления, которые начинаются в легких, затем переходят на сердечно-сосудистую систему. Во многих случаях, даже если вирус переносится в слабой форме, он может затронуть другие органы. И мы не знаем, как это скажется на здоровье в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.