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В ВОЗ назвали критический период заражения COVID-19 в Европе

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), учитывая рост количества людей, зараженных коронавирусом в Европе, пришли к выводу, что следующие две недели для стран Старого света станут «критическими». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда, по его мнению, наступит пик заражения COVID-19 в России. Медик считает, что критический период наступит в июне-июле.

«Понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И к сожалению, количество умерших также будет нарастать», — пояснил профессор.

За сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 3448 человек. Общее количество инфицированных COVID-19 по стране достигло отметки 27938 человек. В мире статистика на 16 апреля: более 2 миллионов зараженных, умерло более 137 тысяч человек.

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