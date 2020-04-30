Все новости на карте

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в четверг, 30 апреля.

«12 мая — это логичная дата [начала ослабления введенных ограничений]», — сказала она.

По словам Вуйнович, россиянам предстоит пережить еще две ключевые недели, по итогам которых можно будет судить о возможности ослабления мер.

Вместе с тем Вуйнович отметила, что в России по-прежнему ежедневно заражается около 2,8-3 тысяч человек.

«Надо, чтобы это число постоянно снижалось. Тогда это будет означать, что число людей, передающих вирус, снизилось», — добавила она, подчеркнув необходимость держать на контроле число новых случаев заражения.

Для снятия ограничений нужно будет разработать специальный план для каждого региона, сказала Вуйнович. По ее словам, если открыть все сразу, то это может привести к новому всплеску заражения.

«Важно, чтобы все население понимало: все меры — физическая дистанция, дезинфекция рук, профилактика на рабочих местах — будут очень важны, чтобы мы могли справиться с коронавирусом, иначе снова начнется эта цепочка», — заключила Вуйнович.

По состоянию на 30 апреля в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, 11 619 человек выздоровели.

Видео дня. Самбурская призналась, что попала в руки к абьюзеру