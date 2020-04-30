В Москве 3 мая ожидается потепление до +25 градусов. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

«Начало последнего месяца весны в столичном регионе ожидается теплым, температура воздуха будет расти ежедневно», ― говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в воскресенье, 3 мая, в Москве ожидается до +25 градусов, что является превышением нормы на 4–5 градусов и больше характерно для летней погоды. При этом в Росгидромете подчеркнули, что в первые майские дни ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15 м/с.

Ранее, 28 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что майские праздники начнутся с облачной погоды, но с прояснениями. В пятницу, 1 мая, существенных осадков не будет, ожидается от +10 до +15 градусов в дневные часы и от 0 до +5 градусов тепла ночью. 2 мая днем может пройти небольшой дождь. Синоптики обещают +11…+16 градусов днем и +1…+6 градусов в ночное время.