Режим повышенной готовности был введен в Воронежской области на период с 14 по 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев.

«Исполнительные органы государственной власти области на период действия документа отменяют все запланированные ими массовые мероприятия <…> Юрлицам, общественным организациям и другим объединениям рекомендовано не проводить мероприятия с участием более 50 человек и присутствием иностранцев. Исключения будут определяться штабом региона по противодействию коронавирусу», — отмечается в документе.

На данный момент подтвержденных случаев заражения в регионе выявлено не было. Местное правительство призывает граждан воздержаться от поездок в страны с неблагополучной инфекционной ситуацией, а всем вернувшимся из-за границы следует соблюсти двухнедельный карантин. В случае обнаружения симптомов ОРВИ рекомендуется вызов врача на дом.

Власти также советуют работодателям содействовать режиму повышенной дезинфекции и самоизоляции, переведя сотрудников на режим удаленной работы. Уточняется, что в случае выявления коронавируса у работника необходимо сообщить о круге контактов инфицированного в Роспотребнадзор.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 17 марта рассказал о том, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Ранее стало известно о выходе приказа Минздрава о временном порядке организации работы по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса в регионах России.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на вечер 17 марта, во всем мире заразились 197 134 человек, умерли 7950, излечились 81 683.

По состоянию на 17 марта в России зарегистрировано 114 случаев заболевания, из них 104 зараженных приехали из-за границы.