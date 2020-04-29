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Пожилой мужчина, скончавшийся в больнице Воронежа, стал девятым умершим в регионе пациентом с коронавирусной инфекцией, сообщило в среду облправительство.

«В БСМП Воронежа №8 скончался мужчина в возрасте 68 лет. Его финальный тест на коронавирус дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 выросло до девяти в регионе. Всего коронавирус подтвержден у 459 человек. Выздоровели 74 человека.

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