Все новости на карте

12 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выздоровели в Воронежской области, сообщили 10 апреля в оперштабе региона

«Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 12 человек. Они выписаны из медучреждений», — уточнили в оперштабе.

В числе выздоровевших — пожилая пара, ранее вернувшаяся из Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности коронавирус в Воронежской области был подтверждён у 37 человек. 25, таким образом, остаются на лечении.

Видео дня. Пенсионерка превратился самоизоляцию в ад для соседей