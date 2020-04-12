В Воронеже скончалась пожилая женщина с предварительно подтвержденным коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает Telegram-канал областного правительства.

«В Воронеже случилась первая смерть, вероятно, из-за коронавируса. Это женщина, ей было 65 лет», — приводятся слова губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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