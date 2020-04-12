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В Воронеже умерла первая пациентка с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает областное правительство. Женщине было 65 лет. Она не выезжала за рубеж и не контактировала с инфицированными.

Пациентка поступила в больницу 10 апреля с диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония». У пенсионерки был ряд сопутствующих хронических болезней: сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами.

«По компьютерной томографии клиническая картина — коронавирус. Финальный анализ пока не готов», — заявили власти.

Всего в Воронежской области сейчас 49 пациентов с коронавирусом. Среди них есть медики.

Рамблер

Как сообщал «Рамблер», главный вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии заявил, что спад эпидемии в России наступит в июне. Однако миру может угрожать волна заболеваемости после отмены всех изоляционных мер.

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