Участники несанкционированного автопробега в центре Воронежа — несколько десятков машин под флагами Азербайджана — оштрафованы, один из них помещен под арест, сообщила Mpravda.com начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.

Тысячи жителей Воронежа вечером в воскресенье, 19 июля, наблюдали, как колонна из нескольких десятков машин, сигналя, двигалась по центральным улицам города. В частности, участники «автопробега» проехали, размахивая флагами Азербайджана, по Кольцовской улице и повернули на Плехановскую.

«Примерно с 19.00 (мск) 19 июля в полицию стали поступать сообщения о движении транспортных средств по центральным улицам города, которые создавали помехи передвижению граждан», — говорится в сообщении Куликовой.

По ее словам, сотрудники ГУМВД России по Воронежской области начали проверку по факту происшествия.

«В настоящее время семь участников несанкционированного автопробега судом привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Одному из правонарушителей назначено наказание в виде ареста сроком двое суток, остальным – штраф в размере 10 тысяч рублей», — сообщила агентству Куликова.

Кроме того, по ее словам, в отношении восьми водителей за различные нарушения правил дорожного движения составлены 10 материалов об административных правонарушениях. Нарушители оштрафованы на суммы от 500 до 1500 рублей.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.