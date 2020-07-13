Несколько месяцев понадобилось воронежским следователям, чтобы раскрыть дело об исчезновении в марте этого года 57-летнего профессора Воронежского государственного университета. Оказалось, что он был зверски убит собственным аспирантом. Затем преступник расчленил тело и спрятал в контейнерах с азотной кислотой. Но теперь все обстоятельства этого страшного преступления вскрылись.

Как сообщает сайт главка СКР по Воронежской области, последний раз профессор общался со своей сестрой вечером 04 марта. Он сказал ей, что находится дома на улице Красноармейская и собирается ложиться спать. После этого сестра связаться с ним уже не могла и забила тревогу.

Как оказалось, когда профессор положил трубку телефону в его квартиру раздался звонок. Это был его 33-летний аспирант, который сообщил, что пришел с другом по делу. Однако аспирант заранее задумал совершить нападение на профессора из-за денег и подговорил своего знакомого.

Когда профессор открыл дверь, аспирант напал на него и прижал к его лицу платок, смоченный в специальном химическом растворе. Вскоре пожилой мужчина потерял способность к сопротивлению и злоумышленники связали ему руки и ног и оставили на полу.

После этого один из нападавших, воспользовавшись компьютером и сотовым телефоном потерпевшего, похитил со счетов его банковских карт денежные средства в сумме более 1 500 000 рублей. Когда же преступники решили проверить профессора, то обнаружили что он уже не подает признаков жизни. Тогда они решили расчленить тело и спрятать останки в контейнерах с соляной кислотой и хлором.

10 июля контейнеры с останками профессора были найдены, сообщает » в Воронеже». Подозреваемые задержаны и арестованы судом. Они дали показания, но вину в содеянном признал только один из них.

Сотрудниками СК назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.