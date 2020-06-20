Сайт МВД Коми сообщил, что в Воркуте полицейский убил двух своих коллег.

Сегодня в здании по переулку Юнь-Ягинский были обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по г. Воркуте.

После этого оперативники по горячим следам задержали сотрудника ОМВД России по г. Воркуте, который признался, что совершил это преступление на бытовой почве.

Сейчас изучаются мотивы задержанного, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руководством МВД по Республике Коми назначена проверка.