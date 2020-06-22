Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 143 человека, выздоровели 264, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область — один человек и Житомирская — два человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 264 человека, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 420 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 37 241, умерли 1012 человек, 16 642 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.