Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 125 человек, выздоровели уже 486 человек, сообщила в среду пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро среды в ВСУ болеют 125 человек, всего за время пандемии выздоровели 486 человек, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 471 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 55 607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 427 человек, выздоровели 28 131 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф