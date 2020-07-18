Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 129 человек, выздоровели уже 514 человек, сообщила в субботу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро субботы в ВСУ болеют 129 человек, всего за время пандемии выздоровели — 514 человек, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 298 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 58 111 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1477 человек, выздоровели 30 525 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.